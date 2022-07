Lite in centro a Loano, vetrata rotta e macchie di sangue sul pavimento: indagano le Forze dell'ordine (FOTO)

La vetrata di un bar danneggiata oltre a delle macchie di sangue in terra. È questa l'amara a sorpresa con la quale hanno avuto a che fare questa mattina alcuni residenti del centro di Loano.

La zona in questione è quella di via Colombo dove si sarebbe sviluppata una lite, protrattasi anche in corso Roma e piazza Rocca, di cui ancora si conosce poco e per il quale indagano i carabinieri e la Polizia Locale. Quel che è certo è che in seguito alla colluttazione non vi sarebbero stati feriti gravi: non risultano infatti ospedalizzazioni compatibili con un evento simile.

I fatti, secondo alcune testimonianze, sarebbero avvenuti nelle primissime ore della mattinata (intorno alle 5.00). Solo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, al vaglio delle forze dell'ordine, potranno chiarire quanto realmente è accaduto.