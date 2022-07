Clienti oltre il triplo della capienza concessa e "buttafuori" non autorizzati: chiude per sette giorni una discoteca dell'albenganese

Dovrà restare chiusa per sette giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, una discoteca dell'albenganese, in osservanza a un provvedimento preso dal Questore di Savona dopo alcuni controlli effettuati nelle scorse settimane dagli agenti della Polizia.

La contestazione della violazione di alcune norme è arrivata in uno dei numerosi servizi messi in campo dalle Forze di Polizia in particolare nelle località di riviera che hanno visto particolarmente impegnati anche gli uomini della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, con un focus specifico sui locali pubblici del territorio provinciale (bar, discoteche e altri luoghi di divertimento) frequentati dai giovani, tanto più se minorenni.

In occasione di una festa di fine anno scolastico, lo scorso giugno, gli agenti della polizia hanno accertato come nel locale fosse presente un numero di persone oltre il triplo della capienza massima consentita.

Ma non solo. Anche parte del personale addetto ai controlli, i cosiddetti "buttafuori", è risultato non iscritto nei previsti elenchi prefettizi e quindi non autorizzato a esercitare quella delicata funzione che presuppone specifici requisiti e adeguata formazione.

Determinanti ai fini dell’emissione del provvedimento di chiusura la sinergia informativa con l’Amministrazione Comunale di Albenga e le segnalazioni dell’Arma dei Carabinieri intervenuta in occasione di violente liti di cui si sono ripetutamente resi protagonisti i clienti all’uscita del locale. I conseguenti approfondimenti hanno tra l’altro messo in luce ulteriori irregolarità nell’operato del personale addetto ai controlli.

Il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica, è stato dunque notificato al locale nella giornata di ieri (6 luglio, ndr) dai Carabinieri di Albenga.

"Continuerà per tutta la stagione estiva l’impegno delle Forze dell’Ordine della provincia che, come in questo caso, proseguiranno a intervenire in stretta sinergia in direzione del comune obiettivo della tutela non solo dei cittadini ma anche di tutti quegli esercenti (la maggior parte) che operano in adesione alle regole del settore" spiega la Questura in una nota.