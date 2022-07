Albenga, il premio "Alfredo Biondi" al notaio Luciano Basso

"Vogliamo ricordare Biondi, principe del foro e liberale coerente, a due anni dalla morte, con un riconoscimento non effimero che quest’anno andrà al notaio Luciano Basso, anche lui avvocato che nella sua giovinezza partecipò insieme alla moglie, alla vita del partito liberale di cui Biondi era leader. Il premio a Basso è un dovuto riconoscimento ai liberi professionisti, una categoria benemerita,non sempre considerata come meriterebbe" commenta Pier Franco Quaglieni.

Nella primavera del 1982 ha superato contemporaneamente l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di avvocato a Genova e al Concorso Notarile. Si è iscritto all'ordine forense per cancellarsi non appena ricevuta l'attribuzione della sede notarile di Ceva (CN), dove ha esercitato la professione e contemporaneamente la funzione di vice pretore onorario per cinque anni.