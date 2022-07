Alassio, i consiglieri Casella e Rossi non ci stanno: "Sindaco fuori controllo di fronte ad una protesta simbolica, leale e dai toni calmi"

" Il sindaco Melgrati non smette mai di stupirci nella sua consueta arroganza. Dopo aver convocato, senza un minimo di coordinamento con l’opposizione, un Consiglio Comunale straordinario per correre ai ripari dalla loro dimenticanza, il sindaco sbotta e va nuovamente fuori controllo di fronte ad una protesta simbolica, leale e dai toni calmi che ieri, come opposizione, abbiamo deciso di manifestare dopo aver espresso educatamente il nostro punto di vista ". Così, in una nota stampa congiunta, i consiglieri di minoranza ad Alassio Jan Casella (Alassio Volta Pagina) e Simone Rossi (Semplicemente alassini).

"Nella sua reazione spropositata e per nulla puntuale, Melgrati arriva al punto di dire a noi che avremmo già iniziato la campagna elettorale - prosegue la nota - Detto da un sindaco che è in campagna elettorale perenne, che celebra il lavaggio di una strada come fosse un evento epocale, che si autocelebra in ogni occasione e che attacca con arroganza l’opposizione non appena ne ha la possibilità, tutto ciò è paradossale. Di pessimo gusto, inoltre, il cercare di rigirare la frittata e di strumentalizzare la frazione di Moglio col fine di attaccarci. Il sindaco sa bene, come lo sapevamo noi, che, con la nostra uscita dall’aula, non sarebbe mancato il numero legale per votare quella ratifica della quale, il sindaco e i suoi, si stavano perdendo i termini di legge per approvarla. Il nostro impegno e il nostro amore per Moglio non è mai mancato e mai mancherà e chi abita nella frazione più grande di Alassio, lo sa bene".