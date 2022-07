Le Piccole Suore Missionarie festeggiano i 150 anni di Don Orione: a Savona martedì 19 luglio una cerimonia col vescovo Marino

La Penitenzieria Apostolica ha concesso l’indulgenza plenaria per l’anno giubilare del 150° anniversario della nascita di Don Orione, lucrabile dal 12 marzo al 29 agosto 2022. L’anno giubilare del 150° anniversario della nascita del nostro Padre Fondatore è iniziato ormai da qualche mese e la Famiglia Carismatica Orionina, ha programmato e realizzato varie attività per celebrare in maniera solenne tale festa.

«Q uello che la Santa Sede ci ha concesso – hanno dichiarato i Superiori generali P. Tarcisio Vieira e Madre M. Mabel Spagnuolo – è una grazia grande e un’opportunità pastorale da non lasciar cadere. Tutto ciò che facciamo per il nostro Fondatore, lo facciamo anche per la Chiesa intera e per avvicinare ad essa le masse di persone che sono sempre più tentate ad allontanarsi da essa e dalla fede ».

La Penitenzieria Apostolica, per aumentare la religiosità dei fedeli e la salvezza delle anime, su specialissimo mandato del Santo Padre in Cristo, il Signore nostro Francesco, per Divina Provvidenza Papa, accogliendo la recente richiesta presentata dal Reverendo P. Fabio Antonelli, procuratore generale della Piccola Opera della Divina Provvidenza, in occasione delle solenni celebrazioni in onore di San Luigi Orione, fondatore della Piccola Opera, attingendo ai celesti tesori della Chiesa, benignamente concede l’indulgenza plenaria dal giorno 12 marzo fino al giorno 29 agosto 2022, alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) ai fedeli veramente pentiti e sospinti dalla carità, indulgenza che possono applicare, a modo di suffragio, anche alle anime dei fedeli trattenuti in Purgatorio, se visiteranno in pellegrinaggio una chiesa dei Padri e delle Suore dell’Opera della Divina Provvidenza, in qualsiasi luogo, e qui parteciperanno devotamente alle celebrazioni giubilari, o almeno sosterranno per un congruo tempo davanti alle spoglie di San Luigi Orione con pie aspirazioni da concludersi con la Preghiera del Signore, con il simbolo della fede e con invocazioni alla Beata Vergine Maria e a San Luigi Orione.