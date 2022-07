C'è il lieto fine per le ricerche dell'anziana scomparsa a Varazze: Caterina ritrovata viva nei boschi varazzini

Terminano fortunatamente con un lieto fine le ricerche di Caterina Frumento, l'anziana varazzina di 83 anni che nella giornata di ieri, domenica 17 giugno, si era allontanata dalla sua casa in località Cantalupo, nel comune di Varazze, facendo perdere le sue tracce.

A dare il segnale decisivo ai soccorritori, giunti in massa da tutta la provincia, sono stati, intorno alle 19, i due membri a quattro zampe dell'unità cinofila dei Vigili del Fuoco (ai quali si erano aggiunti i "colleghi" della Croce Bianca spotornese e dei Lupi della Protezione Civile di Albissola) che hanno rintracciato la donna nei boschi del varazzino dopo che un volontario della Protezione Civile ne aveva rinvenuto una ciabatta.

L'anziana, per le ricerche della quale era fin da subito stata attivata un'imponente e instancabile macchina dei soccorsi che ha sfruttato anche il supporto dei droni per le ricerche in mare, è stata quindi presa in carico dal personale sanitario che ne ha potuto valutare le condizioni sul posto prima di predisporre i successivi accertamenti di routine.