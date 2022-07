"A causa dell'incendio si sono bruciate delle tubature dell'acquedotto di Menosio, pertanto oggi la frazione resterà sprovvista di acqua fino al ripristino della rete idrica".

Lo comunica in una nota il comune di Arnasco che aggiunge: "In caso di necessità i cittadini possono andare a rifornirsi di acqua in piazza Tomatis muniti di contenitori".