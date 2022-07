Restano bloccati per alcuni problemi tecnici durante un'arrampicata: due turisti soccorsi sulle falesie di Capo Noli

Mobilitazione di soccorsi nella serata odierna a Capo Noli, intorno alle 22, dove due turisti stranieri sono rimasti bloccati mentre tentavano di tornare sulla via Aurelia arrampicandosi sulla parete "Nolitudine".

Pare che a complicarne la risalita siano stati problemi tecnici non risolti e, con il sopraggiungere del buio, diventati quindi insormontabili per i due, che comunque sono in buone condizioni di salute.

A recuperarli sono stati i Vigili del Fuoco con due squadre (tra cui il Saf) e i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico grazie all'autoscala dei pompieri. Sul posto anche la Croce Bianca spotornese per i controlli di routine.

A regolare il traffico, obbligato a scorrere su una sola corsia per far spazio ai mezzi dei soccorritori, i carabinieri.