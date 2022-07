Savona, ufficiale lo spostamento del mercato del lunedì in via Paleocapa: la pratica passa in consiglio comunale

Il mercato del lunedì si sposterà quindi, in parte, in via Paleocapa.

Questa sera in consiglio comunale è passata la pratica, illustrate dal vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova e dell'assessore alla rigenerazione urbana Ilaria Becco, relativa alla modifica dell'area mercatale che vedrà come sostanziale cambiamento lo spostamento nella principale arteria di Savona.

La giunta aveva già approvato la modifica definitiva del mercato settimanale con la ricollocazione dei banchi di prodotti non alimentari in via Paleocapa, corso Italia e vie limitrofe. Il settore alimentare e i produttori diretti rimarranno, invece, in piazza del Popolo (lato monte) così come il settore dei fiori (lato mare).

Al vaglio l'aumento da mezz'ora ad un'ora del parcheggio gratuito in via Paleocapa, tramite un accordo con Ata per agevolare i cittadini e con Tpl il comune sta verificando la possibilità di utilizzare delle navette solo il lunedì per il mercato con provenienze Vado, Albisola e Villapiana.

Sui mezzi pubblici è stata fatta una verifica e diverse riunioni sulle linee urbane ed extraurbane che sono interessate dalla nuova organizzazione mercatale: il flusso che arriva da Albisola che entrava in via Paleocapa viene dirottato sulla linea costiera via Gramsci, via Giuria, via Niella, piazza Mameli e rientra nel percorso originario (linea 7); le linee che utilizzavano via Boselli vengono spostate poi su via Sormano, via IV Novembre e via XX Settembre.

"Abbiamo sempre detto che una minore occupazione prevista da questa soluzione di viabilità corrispondeva ad un conseguente minor utilizzo di spazi destinati a parcheggio, ora abbiamo fatto anche una verifica puntuale numerica da cui risulta che stiamo parlando di una differenza molto sostanziale. Tra la situazione attuale e quella prevista abbiamo una differenza di 265 posti macchina, la nuova soluzione consente così di utilizzare quegli stalli. Pensiamo sia un impatto positivo per la città" ha detto l'assessore Ilaria Becco. Verrà ripristinato inoltre il collegamento mare-monti.

"Attualmente i banchi del mercato ‘occupano’ e comportano l’eliminazione nella giornata del lunedì 623 parcheggi auto Con la nuova disposizione, invece, ne verranno eliminati soltanto 358. Si recuperano insomma 265 parcheggi auto" ha specificato l'assessore Becco.

"Questo è un aggiustamento, è un miglioramento, il problema è stato portare il mercato dalla piazza alla città, il giorno stesso che ci siamo insediati (nel 2016, ex giunta Caprioglio. ndr) ci siamo ritrovati il ricorso della proprietà (Binario Blu) nei nostri confronti e da lì è partita tutta l'iniziativa - ha detto il consigliere di Fratelli d'Italia Massimo Arecco - saranno i fatti a dire se andrà bene o meno, l'impatto del traffico, delle persone che gradiranno o meno, diranno se la cosa avrà successo. Se così non sarà immagino che porterebbe delle trasformazioni".

"Ci auguriamo che l'affollamento, o il mancato distanziamento, che si verrà inevitabilmente a creare lungo l'intera Via Paleocapa utilizzata su entrambi i lati per il mercato, non creino problematiche di sicurezza e di igiene: mi riferisco al transito dei mezzi di soccorso, alla necessità di una rapida evacuazione delle persone, all'eventuale rischio covid dovuto al sovraffollamento" ha continuato Arecco.

ELENCO DELLE VIE CHE OSPITERANNO I BANCHI

- via Paleocapa (dall'intersezione con via Gramsci sino all'intersezione con piazza Mameli e da piazza Mameli sino all'intersezione con via Venti Settembre)

- corso Italia (da intersezione piazza Giulio II a intersezione via dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare e pedonale nell'intersezione con via Cesare Battisti)

- via Rella tratto compreso tra piazza Mameli e piazza del Popolo

- via Guidobono nel tratto compreso tra via Verzellino e Piazza del Popolo - ci saranno anche due via jolly, da utilizzare cioè in caso di necessità: via Ratti e via Astengo (tra piazza del Popolo e via Montenotte).

L'attraversamento di via Manzoni fino a via Au Fossu non esisterà più ma sarà consentito solo il passaggio per i mezzi di soccorso, la parte della via che viene chiusa è dall'ingresso di via Santa Maria Maggiore fino all'incrocio con via Paleocapa nel quale non verranno disposti banchi.

Ora dopo il passaggio in consiglio comunale tocca agli uffici disegnare, insieme con i commercianti, l'effettiva collocazione degli ambulanti. Secondo le prime informazioni lo spostamento dei banchi non dovrebbe avvenire prima del mese di ottobre.

La pratica è stata approvata con 18 voti favorevoli, 4 astenuti, 1 contrario, 2 non hanno partecipato al voto.