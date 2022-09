Air Show nei cieli di Alassio e Laigueglia: l'1 ottobre navette gratuite con Tpl Linea da Villanova

Una programmazione, con corse e orari dei mezzi Tpl ad hoc per l’utilizzo del mezzo pubblico, anche in relazione alle modifiche alla viabilità apportate: divieto di sosta in via Roma tra l’intersezione con l'Aurelia e via Boselli per consentire la creazione di una lunga area di parcheggio per i veicoli a due ruote nei pressi del litorale; stalli auto per disabili sono previsti in prossimità di via Boselli; per quanti provengono dal casello autostradale di Albenga recarsi a Villanova presso il parcheggio pubblico adiacente alla Piaggio Aero Industries, con parcheggio gratuito e trasporto con la navetta offerta da Tpl Linea nell'ambito del servizio di trasporto per l'evento.

Di seguito gli orari delle navette da Villanova d’Albenga ad Alassio e ritorno:

- partenza da Villanova di Albenga alle ore: 13:00 - 13:40 - 14:20 - 15:00 con arrivo ad Alassio (rotonda di via Gastaldi) alle ore 13:15 - 13:55 - 14:35 - 15:15;

- partenza da Alassio (rotonda di via Gastaldi) alle ore: 17:20 - 18:00 - 18:40 - 19:20 con arrivo a Villanova d'Albenga alle ore: 17:55 - 18:15 - 18:55 - 19:35.