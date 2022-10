Cairo Montenotte protagonista alla quarta edizione del Festival dei Luoghi Medievali (FOTO)

Cairo Montenotte ospite a Viterbo per la IV^ edizione del Festival dei Luoghi Medievali. L'evento in programma lo scorso weekend (1-2 ottobre) mira alla promozione dei comuni italiani a forte identità medievale.

Alla manifestazione hanno preso parte sindaci ed amministratori da tutta Italia, tra cui Vittorio Sgarbi, assessore alla bellezza del comune di Viterbo. Nel corso della due giorni il comune valbormidese ha rettificato il protocollo d'intesa Medieval Italy: una rete di comuni a forte identità medievale che condividono una stessa strategia turistica e culturale.

"Il nostro centro storico merita di essere valorizzato e conosciuto. Essere affiancati ad altre città d’arte d’Italia ci fa onore. Crediamo molto nella rete di chi intende contribuire allo sviluppo e alla promozione di un settore tematico come quello medievale che può essere di riferimento per molti territori e trainante per la promozione turistica della nostra città", spiegano dall'amministrazione comunale.