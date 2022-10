Carcare, il 14 ottobre presentazione del libro "Ai quattro cantoni – Favole, poesie ed altro"

Venerdì 14 ottobre alle ore 18.15, presso la sala riunioni della biblioteca civica Centro Studi “A.G. Barrili”, si terrà la presentazione del libro di Enrico Contu “Ai quattro cantoni – Favole, poesie ed altro”.

Il libro, edito da Carta Bianca, sarà presentato da Antonella Ferrari, con la partecipazione di Andrea Contu, figlio dell’autore nonché illustratore del volume.

“Enrico ci ha lasciati troppo presto - spiega l’assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne - E’ sempre stato un attivo cittadino carcarese che ha dato tanto al suo paese, oltre che un grande amico. Negli ultimi anni produttivo scrittore, tra i fondatori del Biliardo Carcare e sempre pronto ad aiutare il prossimo con le sue attività di counseling. Siamo dunque davvero onorati di avere l’opportunità di rendere omaggio al suo ricordo tramite la presentazione del suo ultimo lavoro letterario, che vale davvero la pena di leggere per i contenuti significativi e per capire appieno quanto fosse grande in lui la capacità di trovare il bello anche nelle difficoltà. Per questo ringraziamo la sua famiglia, e vi aspettiamo dunque numerosi per questa sentita presentazione”.