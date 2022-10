Alassio piange Chiara Spadoni, presidente del Centro Pannunzio

Questa mattina (17 ottobre) si è spenta prematuramente, all’età di 65 anni, Chiara Spadoni, presidente del Centro Pannunzio di Alassio.

Spadoni, che era residente a Torino, partecipava attivamente alla vita culturale del Ponente ligure e, nella Città del Muretto era molto conosciuta e stimata. Fu sua l’idea di dedicare una panchina al Centro Pannunzio, facendola collocare presso l’Angolo dei Pescatori, sulla passeggiata vicino a via Torino, purtroppo ora in stato di abbandono. La presidente del Centro Pannunzio, infatti, dalla sua installazione, non poté tenerla monitorata poiché nel 2020 fu colta da una grave malattia da cui non si è mai ripresa.

Così la ricorda l’ex sindaco Enzo Canepa: “Chiara era un’amica di vecchia data. La sua dipartita è una grossa perdita per Alassio, dove da Torino accorreva sempre, tanto che il professor Quaglieni la segnalò meritevole della presidenza del Centro Pannunzio della nostra città. Una donna positiva, di cultura, che metteva gli altri davanti a sé. Una vera signora”.

“Era mia grande amica – aggiunge il professor Pier Franco Quaglieni -, protagonista del Centro Pannunzio sia a livello alassino che torinese. Quella panchina intitolata al Centro grazie alla sua iniziativa è la sua eredità. Se si vuole rispettare Chiara, occorrerebbe rispettare anche la panchina, che attualmente si trova in stato di abbandono”.

“Chiara era una persona squisita e solare – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati -. Nel Centro Pannunzio ha messo sempre passione e impegno. Perdiamo una figura importante per Alassio”.