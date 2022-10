Soccorsi mobilitati in via Antonio Gramsci a Ferrania, presso il biodigestore, per un uomo rimasto ferito alla testa a seguito di una caduta.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 12 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare e l'automedica.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.