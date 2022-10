Tamponamento sulla A10 nei pressi del casello di Savona: un ferito al Santa Corona

Tamponamento tra due veicoli, secondo quanto riferito un furgone ed un mezzo pesante, lungo l'autostrada A10 poco prima del casello di Savona in direzione Genova.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.45 e sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

Il conducente del furgone, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: non è in pericolo di vita.

Code per circa 3 km si sono formate durante le operazioni di messa in sicurezza del tratto autostradale, la circolazione è ora tornata a scorrere regolarmente.