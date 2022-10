Regolamento sulle antenne per telefonia mobile, Oliva (Borghetto Domani): “Necessario, ma non ci convince”

“Nel consiglio comunale di lunedì sera, tra le altre cose, si è discusso del piano antenne, uno strumento necessario per garantire una regolamentazione e una pianificazione all'installazione delle antenne telefoniche, che senza paletti precisi fissati dal Comune sarebbe potenzialmente ‘selvaggia’. La sua adozione era pertanto necessaria e anche urgente; il nostro voto, tuttavia, non è stato favorevole ma di astensione”. Così Maria Grazia Oliva del gruppo di minoranza “Borghetto Domani” in merito al nuovo regolamento sulle antenne per la telefonia mobile (QUI la notizia).

“Non ci ha convinto il fatto che, nonostante una nostra esplicita richiesta in tal senso, non si sia posto in capo al comune un obbligo di controllo, ma una mera facoltà di attivare risorse per il rilevamento di emissioni elettromagnetiche – prosegue Oliva -. Non abbiamo inoltre condiviso la scelta dell'amministrazione, palesata in Consiglio comunale, di non dare alcun indirizzo alla società che ha redatto il piano in merito alle aree in cui posizionare le antenne, individuando zone da preservare con maggiore cura (ad esempio le scuole). Confidiamo che in futuro certi aspetti del piano possano essere modificati”, conclude.