Pedonalizzazione del centro ottocentesco di Savona: "Misura improvvida che non tiene conto delle esigenze della città"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Apprendo con viva preoccupazione dell’incombente pedonalizzazione del centro ottocentesco di Savona. Trattasi di misura improvvida, che non tiene conto della necessità che il centro, con i relativi servizi, rimanga a disposizione non solo dei residenti nel centro stesso, ma anche dei residenti nei quartieri periferici e suburbani, non tutti giovani e non tutti comprimibili su mezzi pubblici o bici".

"Considerato altresì che spesso il parcheggio di piazza del Popolo (di cui, peraltro, si vorrebbe in futuro alterare la destinazione e che, inoltre, non brilla per sicurezza) risulta spesso completo, è a tal fine indispensabile che non vengano ulteriormente tagliati i parcheggi centrali e che non venga estesa la zona pedonale, già abbastanza ampia per le dimensioni della città (quando, nel recente passato, furono sperimentate giornate di chiusura al traffico di tutto il centro, il risultato fu il blocco della circolazione e l’innalzamento dell’inquinamento)".

"Se si penalizzasse ulteriormente l’uso dell’auto un risultato certo sarebbe che molti, non solo anziani, si rivolgerebbero per acquisti e servizi alle Albissole o a Vado ligure, contribuendo in misura determinante alla desertificazione del centro. Si abbandoni dunque tale progetto, o almeno lo si ridimensioni con intelligenza, tenendo conto delle fondamentali esigenze suindicate".

Il professore Nicola Cappiello