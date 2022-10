Carcare, rottura improvvisa di una condotta: via Biglino e zone limitrofe senza acqua

“La società CIRA srl, gestore dell'acquedotto, ci ha comunicato la rottura improvvisa di una condotta dall'acqua”. Lo rende noto il comune di Carcare che aggiunge: “Le operazioni di riparazione sono in corso, mentre l'erogazione è interrotta in via Biglino e zone limitrofe ma potranno esserci disagi in altre zone per cali di pressione”.

“Ogni volta che avviene una rottura di un tubo da 20 cm di diametro, chiudere l'erogazione della fornitura in tempi rapidi impedisce lo svuotamento delle vasche, priorità da scongiurare. Si sta lavorando per ripristinare la linea e l'erogazione. E' in previsione un progetto di by- pass del tratto in questione per eliminare definitivamente il problema”, concludono dal comune.