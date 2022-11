Barbieri Srl: ad Albenga un nuovissimo Outlet per auto d’occasione

Nuovissima apertura per la storica Barbieri Srl, concessionaria ufficiale Volkswagen per il ponente ligure, con 4 sedi: a Savona, Cisano sul Neva, Sanremo e da pochi giorni un Outlet ad Albenga per auto d’occasione.

Dopo la recente apertura a Cisano sul Neva nel 2021, con un ampio e modernissimo showroom per presentare le novità della casa automobilistica, affiancata a un’area assistenza per auto e veicoli commerciali dotata di strumentazioni all’avanguardia, Barbieri ha aperto i battenti da pochi giorni ad Albenga con un nuovissimo spazio adibito esclusivamente all’usato garantito e selezionato, con circa 90 auto d’occasione disponibili.

Barbieri Outlet, che ha sede in via Torino 3 ad Albenga, è dotato di un ampio spazio esterno e personale qualificato con esperienza pluriennale. L’Outlet Barbieri è multimarca, con particolare focus del parco auto d’occasione a marchio Volkswagen.

Barbieri Srl, da oltre 50 anni è presente sul territorio del ponente ligure per garantire ai propri clienti la qualità e i requisiti che contraddistinguono il marchio di Wolfsburg, sia per la vendita con collaboratori molto preparati che sanno consigliare sulla base delle diverse necessità, che per il post-vendita, con tecnici altamente specializzati che seguono rigorosi standard di formazione Volkswagen. Questo meticoloso percorso consente a Barbieri di assistere il cliente in ogni fase e di garantire le migliori soluzioni anche in ambito Service.

Barbieri Srl ha 4 sedi nel ponente ligure, 29 collaboratori, oltre 1.000 vetture vendute in un anno, più di 6mila interventi in officina effettuati, 5 milioni di visualizzazioni sul web.

Barbieri Outlet

Via Torino 3 - Albenga

Telefono: 0182 542908