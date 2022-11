La corsa da Alassio a Savona, ma il bimbo nasce in ambulanza. Il papà: "Grazie al personale sanitario del 118 e alle militi della Croce Bianca"

Aveva fretta di nascere e non è riuscito a raggiungere l’ospedale di Savona: un bimbo ha visto la luce in ambulanza ieri, alle prime luci dell’alba del 2 novembre.

A Savona, all’altezza della rotonda di via Stalingrado (nei pressi del McDonald’s), ambulanza e automedica hanno dovuto parcheggiare per favorire il parto: aiutata dal dottore e dall’infermiere, la donna ha dato alla luce uno splendido maschietto.

Secondo quanto riferito, la donna, che abita ad Alassio, intorno alle 4 del mattino ha rotto le acque e, chiamato il 118, immediatamente è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica con un dottore e un infermiere. Una volta stabilizzata, la donna è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona, ma il bimbo non è riuscito ad attendere il ricovero.

“È nato alle 5.50 - spiega il marito della puerpera - e fortunatamente, sia mia moglie che il piccolo stanno bene. Nascere in queste condizioni è pericoloso, ma fortunatamente è andato tutto per il meglio, grazie alle persone che ci hanno assistito e aiutato. Sono stati tutti straordinari, vorrei ringraziare sia il medico, che l’infermiere del 118 che le militi della Croce Bianca per la gentilezza e la professionalità”.