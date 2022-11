Jasmin, raccolti diecimila euro per il rimpatrio della salma della 24enne di Cosseria scomparsa in Australia

“In ricordo della nostra compagna di classe, amica e alunna. Questa raccolta è organizzata dalla cerchia scolastica di Jasmin, una ragazza sempre sorridente, disponibile con tutti, che aveva tutta la vita davanti ma che purtroppo ci ha lasciati improvvisamente a soli 24 anni”. Questo il messaggio con cui, dalla sua scuola, è partita su GoFundMe la campagna in memoria della giovane originaria di Cosseria, nel savonese, improvvisamente scomparsa a Brisbane, in Australia.

“Noi - si legge - la ricorderemo sempre per il suo sorriso, la sua fame di imparare e buttarsi in ogni cosa. Per noi non era solo una compagna di classe, era un'amica e un esempio di coraggio”.

“Quel coraggio che l'ha fatta andare fino in Australia - scrive l’organizzatrice, Sara Adriani - subito dopo aver finito la scuola da estetista presso il CFP di Ceva, in provincia di Cuneo, lontana da tutti i suoi amici e la sua famiglia, per rincorrere i suoi sogni e costruire il suo futuro”.

“Le spese per il rientro e ciò che ne consegue sono tante - conclude - e noi vorremmo stare vicini alla sua famiglia in un momento così delicato”.

La raccolta ha avuto 279 donazioni ed è arrivata a diecimila euro. Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/in-memoria-di-jasmin