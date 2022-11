Ex Gavarry, il comune di Albisola si difende in Cassazione

Il comune di Albisola Superiore si difende in Cassazione in merito all'ex stabilimento Gavarry.



L'amministrazione comunale albisolese ha infatti affidato l'incarico ad un legale per continuare a resistare nella disputa che sta durando da anni contro Stabilimento Gavarry Srl.



L'Alfa costruzioni aveva chiesto sei milioni di danni al comune per l'ex progetto Gavarry. Un risarcimento dopo il mancato avvio dell'operazione immobiliare negli spazi dell'ex saponificio sito tra corso Ferrari e via Papa Giovanni XXIII. Il danno era stato quantificato in 6,5 milioni di euro.



Dopo però il ricorso respinto in Corte d'Appello a Genova hanno tentato la via della Cassazione con l'amministrazione che ha deciso di continuare a resistere.