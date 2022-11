Sciopero Tpl, presidio sindacati e lavoratori sotto alla Provincia: "Il tempo stringe, vogliamo risposte" (FOTO E VIDEO)

Il tempo stringe e il percorso per il passaggio all'in house previsto per marzo 2023 è dietro l'angolo con lo spettro dei privati.

Questa la motivazione più importante che ha portato i sindacati a proclamare 4 ore di sciopero del trasporto pubblico locale e scendere questa mattina in strada con un presidio davanti al palazzo della Provincia di Savona.

La protesta da parte dei sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Sial Cobas, Ugl Fna ed rsu aziendale) mette ancora al centro la vertenza in atto da ormai diversi mesi riguardante l’affidamento del contratto di servizio "in house", la mancanza di progettualità sulle necessità del servizio pubblico locale e la mancata risposta in merito all’accordo quadro propedeutico alla realizzazione del rinnovo contratto di servizio di Tpl Linea tramite l’house providing.