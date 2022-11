Alassio, doppio evento ad Artender: Danilo Bruno presenta "I doveri dell’uomo di Giuseppe Mazzini" e performance degli artisti Giovanni Trimani e Mariangela Artese

Doppio evento sabato 12 novembre alla galleria Artender di Alassio: alle 16, con il patrocinio del Comune di Alassio, la presentazione del libro “I Doveri dell’Uomo di Giuseppe Mazzini. Un commento di Danilo Bruno”, alle 18.30, gli artisti Giovanni Trimani e Mariangela Artese si esibiranno nella performance artistica "The world is in our hands", sulle note live di Davide Geddo.

“I Doveri dell’Uomo di Giuseppe Mazzini. Un commento di Danilo Bruno”, pubblicato da Porto Seguro Editore, sarà oggetto di un dialogo tra l’autore e il professor Bruno Schivo, mentre Lia Giribone ne leggerà alcuni estratti.

“I Doveri dell’Uomo”, testo più importante e significativo di Giuseppe Mazzini, è oggi di assoluta attualità, delineando la necessità di una Italia nuova in cui tutte le persone prendano coscienza delle proprie responsabilità verso la Nazione.

Nato a Imperia nel 1958 e residente a Savona, Danilo Bruno ha curato o pubblicato oltre duecento articoli, testi scientifici e interventi a convegni. Si è occupato di storia del movimento operaio mazziniano, antropologia storica e storia dei beni culturali. Dirige il Laboratorio di Antropologia Storica e Sociale delle Alpi Marittime - Biblioteca della Montagna “Francesco Biamonti”. Ha scritto su numerose riviste, tra le quali si segnalano: Beidana, Pensiero Mazziniano, Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria, Nuova Museologia. È socio di ICOM (International Council of Museums) Italia, di Inge Genova (associazione per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale), dell’Associazione Mazziniana, della Domus Mazziniana di Pisa ee è vicepresidente della Sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Dopo la presentazione del libro di Bruno, seguirà, alle 18.30 "The world is in our hands”. Gli artisti Giovanni Trimani, ora in esposizione ad Artender, e Mariangela Artese, in mostra a #Basecogallery, trasformeranno materiale di riciclo in opere d’arte, confermando, ancora una volta, che il binomio Arte & Ambiente è possibile e caratterizza gli eventi organizzati da Baseco, la piattaforma ambientale di Villanova d’Albenga specializzata nella gestione e nel recupero dei rifiuti, nonché di servizi dedicati al mondo dell'ambiente e dell'ecologia, dal collettivo culturale Zerovolume, e dalla galleria d’arte Artender.

Giovanni Trimani vive e opera a Roma, dove ha aperto lo spazio “R.C.A. Real Contemporary Art – Giovanni Trimani” che definisce così: “Non è una mostra, non è una galleria, né un museo. È un luogo di arte, un ‘nido’, un punto di accumulazione per il pensiero e l’arte”. Le sue opere sono state esposte in Italia e all'estero. Dal 2007 ha intensificato la sua attività artistica e visuale, approfondendo nel corso del tempo nuovi percorsi comunicazionali attraverso un approccio che leghi arte contemporanea e vissuto quotidiano.

Mariangela Artese è un’artista originaria di San Salvo, che oggi porta avanti la sua ricerca artistica dal suo atelier di Bilbao in Spagna. Nel 2010 produce “La Magia del Subconsciente”, la prima collezione di abiti e accessori con le sue illustrazioni stampate su stoffa. Nel 2016 crea la collezione “Insectmy” una serie di collages digitali ispirati al mondo degli insetti e delle geometrie. Nel 2017 nasce “Giocando con gli insetti”, serie legata ai giochi dell’infanzia e nel 2019 “Save the Planet”, opere che invitano a prendersi cura della nostra Terra.