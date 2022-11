Esperti italiani e internazionali a Dego per la scogliera corallina (FOTO)

Una giornata di studio alla scoperta della scogliera corallina di Dego. L'incontro si è tenuto ieri, venerdì 11 novembre, con l'intervento di esperti italiani e internazionali.

Tra i 29 e 27 milioni di anni il mare ricopriva la Val Bormida. Questo panorama trova conferme nei resti di questa piccola scogliera situata in località Carpezzo, un tempo ricca di coralli, alghe, molluschi, ricci di mare, delfini, squali e altri microorganismi che popolavano il fondale marino.

Nel mese di settembre il comune valligiano ha sottoscritto un accordo con l'Università degli Studi di Genova con l'obiettivo di valorizzare le evidenze geopaleontologiche.

L'ateneo ligure ha finanziato il progetto presentato da Antonino Briguglio, professore associato di Paleontologia e Paleoecologia in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova.

Il sito di Carpezzo è poco conosciuto dal pubblico, ma i suoi reperti hanno viaggiato per l’Europa (Parigi e Londra) e nel mondo (New York) come indici di classificazione di diversi gruppi fossili, nonché trovare rilevanza nei dipartimenti delle università italiane.

La giornata di studio è stata promossa dal comune di Dego in collaborazione con l'Università di Genova, lo stabilimento Verallia, la pro loco e il Circolo Culturale.