Cavalcavia danneggiato sopra l'A10 a Varazze, da stasera alle 22.00 via alla demolizione

Sarà demolito già da questa sera dalle 22.00 il cavalcavia di località Vignetta a Varazze danneggiato lo scorso venerdì da un mezzo pesante trasportato sopra di un altro, che attraversava l'A10 in direzione Genova.

Ad annunciarlo è il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che ha specificato che la viabilità pedonale sul cavalcavia da demolire sara' interdetta dalle ore 20:00.

Dalla stessa ora e sino a posizionamento del ponte Bailey sostitutivo sarà possibile raggiungere la zona a monte del cavalcavia solamente attraverso il percorso pedonale alternativo.

"Sono in fase in queste ore tutte le lavorazioni propedeutiche alla demolizione del ponte tramite lo spostamento dei sottoservizi - ha specificato il primo cittadino varazzino - rispetto al cronoprogramma inizialmente prospettato si riesce a recuperare un giorno così facendo si riuscirà ad accellerare per la posa del nuovo impalcato provvisorio".

Il piano per tornare nel più breve tempo possibile alla normalità era stato concordato dalla direzione di tronco di Autostrade per l'Italia, Regione Liguria (erano presenti al sopralluogo di sabato scorso il presidente Giovanni Toti, l'assessore Giacomo Raul Giampedrone, il consigliere Alessandro Bozzano e il sindaco Luigi Pierfederici) e l'amministrazione comunale varazzina, con la locale sezione di Protezione Civile.

Durante la visita il sindaco Pierfederici aveva ribadito come non vi siano particolari criticità tra i residenti della zona, i quali in questi giorni potranno utilizzare una sorta di viabilità alternativa pedonale passando tra alcuni orti e strade vicinali. Per evitare problemi la Regione, attraverso gli assessorati a Protezione Civile e Sanità, ha attivato due servizi sostitutivi attivabili in caso di emergenza: uno via terra con un mezzo fuoristrada e uno aereo con una piazzola per le operazioni con l'elisoccorso.

Il ponte sostitutivo avrà una portata almeno uguale a quella del cavalcavia da demolire, poi, successivamente, verrà montata una passerella definitiva (anch'essa prefabbricata) senza ulteriori disagi se non di una notte circa per i residenti.

Entro il fine settimana, probabilmente tra giovedì e venerdì la viabilità potrebbe tornare alla normalità.