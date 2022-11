Meteo, freddo e grigio ma con poche precipitazioni

Un'area depressionaria in quota richiama aria più fredda da nordest, facendo calare le temperature sotto le medie del periodo. La situazione dal punto di vista dei fenomeni sarà perturbata e con cielo per lo più molto nuvoloso, ma non si prevedono al momento precipitazioni significative.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 28 novembre.

Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto per nubi stratiformi senza precipitazioni significative, al più qualche debole fiocco di neve sulle zone alpine sudoccidentali in serata. Temperature massime in calo e comprese tra 7 e 11 °C venti assenti o deboli di direzione variabile su pianure, localmente moderati da nord su genovese e savonese, in intensificazione in serata.

Martedì 29 novembre.

Ancora cielo molto nuvoloso o coperto, con possibili deboli precipitazioni un po' ovunque, ma in particolare sulle Alpi marittime, dove la neve potrà scendere fino ai fondovalle, ma con accumuli molto modesti. Migliora in serata. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, minime comprese tra 4 e 7 °C causa copertura nuvolosa, localmente potranno scendere anche fino 1/2 °C sulle zone pianeggianti del Piemonte. Venti ancora assenti o deboli settentrionali su pianure. Moderati, localmente forti settentrionali su savonese e genovese.

Da mercoledì 30 novembre.

La situazione rimarrà pressoché invariata anche per tutto il resto della settimana, senza precipitazioni significative e temperature per lo più stazionarie su valori comunque sotto la media del periodo. Probabili precipitazioni nel fine settimana ma al momento appare una evoluzione piuttosto incerta.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/637-Stagionali_dicembre_2022.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.