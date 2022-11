Rilancio dei musei di Savona, il comune avvia un'indagine sul pubblico: attenzione alla visione dei cittadini

L'amministrazione dà il via a un'indagine sul pubblico dei musei accompagnata da una campagna di comunicazione che punta alla valorizzazione del patrimonio e delle opere. Il percorso, promosso dal comune di Savona, è stato presentato dall'assessore alla Cultura Nicoletta Negro nel corso di una conferenza stampa con BAM! Strategie Culturali e Associazione Amici di Casa Jorn.

“Savona – spiega l'assessore Negro - affronta una sfida importante: ricostruire i legami e le relazioni tra i cittadini e le istituzioni culturali. Oggi, in tutta Europa, i musei, le biblioteche e gli altri centri culturali civici stanno diventando laboratori di cittadinanza attiva e di co-progettazione delle politiche pubbliche, nel segno di un nuovo modello di welfare culturale e di comunità. E' il tipo di approccio che l'amministrazione sta utilizzando, ad esempio, nel disegnare ruolo e funzioni di Palazzo della Rovere, contenitore storico centrale della nostra città che si sta avviando a diventare futuro polo culturale di Savona”.

L'assessore Negro aggiunge, quindi, che la volontà della giunta di muoversi nella direzione di una nuova forma di partecipazione culturale “richiede un primo passo strategico: costruire una conoscenza reciproca, un terreno comune tra musei e cittadini. Per questo il comune promuove questo percorso che mira a due risultati: ricostruire una base di dati a proposito del pubblico attuale dei musei savonesi, e progettare momenti di incontro tra musei e cittadinanza, nella convinzione che ogni analisi del pubblico e ogni scambio di informazioni debbano essere anche occasioni di comunicazione e di relazione, da trattare con cura e empatia”. Il percorso di indagine

Si sviluppa su tre diverse fasi e termina nel marzo 2023. La prima fase, avviata a ottobre, mira a comprendere quale grado di conoscenza abbiano i Musei di Savona dei loro pubblici: quali sistemi di monitoraggio, indagine e analisi utilizzano, di quali dati dispongono. L’obiettivo è rilevare il legame tra i musei e i loro pubblici. Il punto di vista dell’indagine si inverte nella seconda fase durante la quale sarà chiesto ai cittadini stessi di indicare cosa sanno dei loro musei: li conoscono? Li frequentano? Li sentono parte della loro identità culturale? Questa fase sarà portata avanti grazie a un questionario che sarà promosso in città e nel territorio con un’apposita campagna di comunicazione che partirà prima di Natale. Il questionario – una ventina di domande con un tempo di risposta di poco più di 5 minuti - sarà disponibile anche negli otto musei, online e in occasione di eventi o appuntamenti come i trekking urbani e l’inaugurazione di mostre. La terza fase, prevista nei primi mesi del 2023, indagherà bisogni e aspettative di gruppi di savonesi che non sono frequentatori abituali di musei, intercettati grazie alla mediazione di organizzazioni del territorio (imprese e terzo settore). I gruppi saranno invitati a visitare i musei e saranno ascoltate le loro opinioni attraverso interviste e focus group.

Partecipano all’indagine: Pinacoteca Civica, Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo, Civico Museo Archeologico e della Città, Museo della Ceramica, Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina, All About Apple Museum, Complesso Monumentale del Brandale e Museo del Santuario.

La campagna di comunicazione

Entro Natale la campagna di comunicazione a supporto dell’indagine sarà visibile in città e sui canali digitali del comune e dei musei coinvolti. L’obiettivo è restituire consapevolezza ai cittadini di Savona dei tesori conservati nei musei a pochi passi da loro, favorendo la costruzione di un senso di appartenenza non solo a una storia, ma a una comunità e costruendo un’identità culturale che li accomuni.

Lo slogan della campagna, “Ciao Savonese, come ti senti oggi?”, si rivolge direttamente ai cittadini in modo giocoso e personale: a rispondere saranno le opere e i reperti conservati nei musei della città, che si presteranno a rappresentare gli stati d’animo dei savonesi, a volte in modo ironico e divertente, sicuramente inaspettato e curioso.

La campagna ha come secondo obiettivo quello di promuovere la consapevolezza e la conoscenza dei musei della città, tesori spesso sconosciuti ai suoi stessi abitanti.

BAM! Strategie Culturali è una società di consulenza e progettazione basata a Bologna, ma attiva in tutta Italia, specializzata in percorsi strategici per le istituzioni culturali: musei, biblioteche, teatri, festival. Sviluppa progetti innovativi con l’obiettivo di facilitare e ampliare l'accesso alla cultura: sviluppo dei pubblici, partecipazione dei cittadini, coinvolgimento dei territori, valutazione degli impatti.