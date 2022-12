Diffamazione nei confronti di Laura Boldrini, confermata in Appello la condanna per il sindaco Camiciottoli

Confermata in Appello la condanna contro il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli per il reato di diffamazione nei confronti di Laura Boldrini.

Il primo cittadino era stato condannato in primo grado nel gennaio 2019 al pagamento di 20mila euro di multa e 20mila euro per risarcimento danni all’ex presidente della Camera, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del danno entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza.

Quella era stata la decisione del giudice Emilio Fois in Tribunale a Savona, per il processo che aveva visto come imputato Camiciottoli a seguito della denuncia per diffamazione presentata dalla parlamentare del Partito Democratico.

Era stata tirata in ballo, attraverso un post su Facebook del settembre 2017, da Camiciottoli, su un argomento alquanto delicato, la vicenda dello stupro di Rimini (avvenuto in quel periodo) che aveva visto l'arresto di quattro persone di origine africana: "Potremmo dare gli arresti domiciliari degli stupratori di Rimini a casa della Boldrini, magari gli mettono il sorriso… Che ne pensate?".

Il primo cittadino, inoltre, dovrà versare 100 euro a favore di ciascuna delle cinque associazioni che si sono costituite parte civile oltre al pagamento delle spese processuali che è pari a 3.500 euro per l’ex presidente della Camera e a 1.980 euro per ciascuna parte civile.

“Potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini, magari gli mette il sorriso’. Lo scrisse nel 2017 sui social il sindaco leghista Camiciottoli, riferendosi a persone accusate di stupro. In appello confermata la condanna di primo grado. Basta #violenzainrete” questo il commento su Twitter della deputata dem.