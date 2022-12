Lo Chef Antonio Cefalo premiato a Roma dalla Federazione Italiana Cuochi

Lo scorso 12 dicembre a Roma, nella saletta parlamentare a Montecitorio, si è svolta la premiazione per l’albo d’oro dei cuochi della Federazione Italiana Cuochi.

In questa suggestiva location, con l’intervento di molti politici e personaggi del mondo giornalistico, è stato premiato lo Chef Antonio Cefalo, docente di area professionale presso i percorsi di qualifica IeFp per Operatore della Ristorazione di Isforcoop a Varazze, con il premio insegnate dell’anno per la Regione Liguria.

“Per aver perseguito, anche attraverso manifestazioni associative - si legge nella motivazione - il bene primario della formazione professionale e aver trasmesso alle giovani leve la bellezza e l'orgoglio della professione di cuoco”.