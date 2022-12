Albenga, Pallaro (Cittadini Stanchi): “No ai botti ad Albenga. Pericoloso, attendiamo il divieto”

“Si avvicina Capodanno e già nei parchi pubblici, dove i bimbi vanno a giocare, ci sono troppi petardi inesplosi gettati al suolo. Sono pericolosi per i piccoli, è opportuno fare molta attenzione”. Così Angelo Pallaro, portavoce del gruppo dei Cittadini Stanchi di Albenga, punta il dito sui chi, dagli adolescenti in su, frequenta il parco, non per giocare, ma per far esplodere petardi o altro materiale esplodente.

“È una lotta continua. Speriamo in una possibile ordinanza del sindaco di Albenga affinché possa vietare l’accensione di fuochi d’artificio, razzi e altro materiale pirotecnico, anche se liberamente in vendita – continua Pallaro -. Pensiamo sia necessaria per tutelare l’ambiente, la sicurezza delle persone, per il rispetto e la sensibilità verso gli animali che si spaventano moltissimo e che ormai appare sempre più condivisa dai cittadini”, conclude.