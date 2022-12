Dea Romano compie 100 anni e il vicesindaco di Borgio Verezzi Pier Luigi Ferro e l’assessore ai Servizi Sociali Amedeo Berro le hanno portato gli auguri di tutta l’Amministrazione Comunale.

Per questo straordinario traguardo, Ferro e Berro hanno incontrato la signora centenaria, in presenza della figlia Silvana, In un clima di grande cordialità nella sua casa.