Peste suina africana, primo caso nel savonese: preoccupazione a Sassello

Controlli per la peste suina africana: due nuovi casi in Liguria, uno sul territorio comunale di Sassello. Il secondo invece è stato registrato a Rossiglione nella provincia di Genova. Lo comunica in una nota l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Si tratta del primo caso accertato nel savonese (il 14esimo a Rossiglione) da quando è iniziata l'emergenza. La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 20 dicembre 2022. I positivi sono in totale 208, due in più rispetto al'aggiornamento precedente: 135 per positività in Piemonte, 73 per positività in Liguria.

Salgono a 42 i comuni con almeno un caso di positività accertata e a 3 le province colpite dall'emergenza.