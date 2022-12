Savona: fino al 7 gennaio la mostra dei finalisti di Arteam Cup

A distanza di un anno dal suggestivo percorso espositivo di installazioni luminose "cartografie ottiche: nuove realtà", doppia personale con Carlo Bernardini, curato da Christine Enrile e Gisella Gellini al Contemporary Culture Center di palazzo Tagliaferro Andora, l’artista è tra i finalisti della settima edizione del premio di arte contemporanea Arteam Cup.

Nella mostra presente nel Palazzo del Commissario sulla Fortezza del Priamar a Savona, Nicola Evangelisti ha presentato "PAX", un'installazione in mattoni da costruzione, bossoli e fosforo, che mette in luce la bellezza e la preziosità degli elementi che la compongono in contrasto con le finalità distruttive e di morte per cui sono stati originariamente concepiti e realizzati.

L'artista rifiuta il male e la violenza insiti nella guerra disinnescando e trasformando in modo irreversibile la funzione delle armi.

Al termine dell’inaugurazione lo abbiamo intervistato.

Redazione: puoi spiegarci la scelta del termine PAX per la tua installazione? La scelta della scritta PAX in latino è un riferimento alla "pax romana" del periodo imperiale, quando si combatteva in nome della pace e della democrazia, spostando continuamente il fronte di guerra al di fuori dei propri confini?

NE: l’augurio e il messaggio che voglio veicolare con questa opera è che le guerre possano realmente placarsi e non solo essere spostate e demandate in luoghi dove non possano disturbarci come nel caso della “pax romana” che nella contemporaneità equivale a quella che è stata definita dagli storici come “pax americana”.

Redazione: l’opera pur trattando di temi contemporanei rientra nell’ambito della light art di cui fai parte a pieno titolo da molti anni, in che modo la luce influenza il significato dell’opera?

NE: nel passaggio dalla fase di luce ultravioletta a quella di buio, in cui la luminescenza dei fosfori prevale sul metallo, ho cercato la dematerializzazione della fisicità delle armi. Da un lato c’è l’idea del rifiuto della violenza disinnescando simbolicamente il potenziale di morte delle armi, dall’altro il desiderio di rappresentare i lati immateriali della violenza quali la “propaganda del terrore” e l’economia usata come un’arma contro i popoli.

Redazione: alla fortezza del Priamar dietro la scritta PAX hai disteso dei bossoli in modo apparentemente non casuale, cosa significa?

NE: Le linee che ho disegnato nei bossoli a terra rappresentano i fronti tra gli stati, le linee di demarcazione che hanno disegnato forzatamente per dividere i popoli. I bossoli sono tutti diversi come le identità delle persone”.

Redazione: quali progetti hai in programma per il prossimo futuro?

NE: ho in programma un evento personale in occasione di ARTEFIERA a Bologna presso la galleria di arte moderna e contemporanea Di Paolo Arte. In questo frangente porterò avanti il mio lavoro di arte e scienza New Quantum realizzato con una particolare forma di pittura luminescente su tela. Questo ciclo di opere è stato presentato anche ad Andora (SV) nell’ambito della mostra Cartografie Ottiche e Nuove Realtà. Appaiono visivamente come iridi umane ma simboleggiano l’unitarietà cosmica a varie dimensioni di grandezza e il varco di connessione tra universi paralleli e comunicanti.

La mostra dei finalisti di Arteam Cup, a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati, prosegue fino a sabato 7 gennaio 2023 alla fortezza del Priamar di Savona. L'ingresso è libero.

Orari di apertura: giovedì-venerdì ore 15.00-18.00; sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00; chiuso 25, 26, 31 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023

Premiazione: sabato 7 gennaio 2023 alle ore 16.30, Sala della Sibilla

