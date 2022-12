Rubano i regali dell'Associazione Down: a Savona il "colpo" più vergognoso di Natale

Un furto che ha dell'incredibile. Sono stati rubati infatti nella giornata di ieri i regali di Natale nell'abitazione dell'Associazione Down di Savona, nei locali ristrutturati in via Boselli dall'organizzazione stessa nell'ambito del progetto "Dopo di noi".

A lanciare l'allarme è stato il sette volte campione sulle moto d'acqua Fabio Incorvaia, impegnato nelle escursioni a pelo d'acqua a fini terapeutici con i ragazzi con disabilità.

"Sono stati derubati in via Boselli proprio nell'orario dalle 18 alle 19 quando i ragazzi escono abitualmente. È allucinante. Cosa pensavano di rubare? Fate schifo, dovete vergognarvi" dice Incorvaia.

Immediata è scattata tramite la Jet Ski Therapy e la Croce Oro di Albissola Marina una raccolta per poter far avere ai ragazzi affetti da sindrome di down un regalino sotto il loro albero di Natale, attualmente purtroppo vuoto. Una "corsa contro il tempo" dopo l'episodio che ha lasciato tutti sgomenti. Gli intrusi pare che abbiano agito durante la serata, quando i ragazzi erano fuori con i loro accompagnatori per la consueta passeggiata.

"Non hanno più niente sotto l'albero e ora basta poco, un piccolo gesto è un segno d'affetto" ha continuato Incorvaia.

Per informazioni si può contattare Fabio Incorvaia al numero 3497793955 e la Croce Oro che raccoglie i regali nelle sue due sedi di Albissola Marina in via Boito e Savona in Corso Ricci.