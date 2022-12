Savona, rissa a colpi di bottigliate e coltellate tra via Paleocapa e via Mistrangelo: 4 feriti in ospedale

AGGIORNAMENTO delle 9.15: Una delle persone coinvolte nella rissa, questa mattina è stata trasferita all'ospedale San Martino di Genova, dal San Paolo di Savona dove era stata precedentemente trasportata ed è attualmente in prognosi riservata.

***

È stato lanciato l'allarme intorno alle 3 e mezza questa notte per una rissa avvenuta in via Paleocapa all'altezza di via Mistrangelo.

Diverse le persone che sarebbero state coinvolte in un tafferuglio a colpi di bottigliate e coltellate.

Sul posto immediato l'intervento in prima battuta della Croce Bianca di Savona e in seguito della Croce Oro di Albissola Marina che hanno trasportato all'ospedale San Paolo di Savona quattro feriti in codice giallo. Le indagini e i rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia e dai carabinieri.

I soggetti coinvolti hanno riportato ferite alla faccia a causa delle bottigliate, alla schiena e al petto a seguito probabilmente di coltellate.

"Una rissa così dopo anni di servizio non l'avevo mai vista, una scena che lascia l'amaro in bocca. La macchina del pronto soccorso ha funzionato però alla grande, c'è stata un'enorme sinergia in un caso così concitato" ha detto Rino Lupo, milite della Croce Bianca.