A Loano in arrivo un Capodanno spettacolare: musica in piazza e fuochi d'artificio per accogliere il 2023

A Loano fine 2022 ed inizio 2023 all'insegna del divertimento. Il ritorno del "Capodanno in Piazza" sarà il coronamento di un percorso di avvicinamento alla mezzanotte dell'ultimo giorno dell'anno, prima però non mancheranno le occasioni per vivere al meglio nell'atmosfera griffata "Loano Christmas" (iniziativa organizzata dal Comitato Loanese) le giornate di fine dicembre.

Giovedì 29 dicembre, dalle ore 16.00, il centro storico ospiterà "Aspettando Capodanno", un pomeriggio di shopping con merende e musica che vedrà l'animazione itinerante a cura di Gimnyca Loano e Tribal Delight. In piazza Rocca si terrà invece il concerto de "U Gumbu de Loa" mentre in piazza Massena quello di Dirty Blonde.

Ma le ultime ore del 2022 saranno tutte da vivere in piazza Italia. Via alle danze dalle 18 con il dj set, mentre dalle 22.00 spazio al concerto di Roberta Bonanno, nota al grande pubblico come concorrente dell'edizione 2007/2008 del talent show televisivo "Amici". A seguire Dj set con Fabio Franchini dj.

Il 31 dicembre, inoltre, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà sarà aperto anche in orario serale: fino alle 2.00, ad accompagnare la festa, le delizie dello street-food. A due passi dal mercatino natalizio anche la pista di pattinaggio in piazza Italia che per l'occasione sarà aperta tutta la notte. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.

Sempre il 31 dicembre, dalle ore 22.00, in Orto Maccagli appuntamento con il concerto di "Piano B". Il gran finale per accogliere l'anno nuovo sarà invece garantito dallo spettacolo pirotecnico in programma domenica 1 gennaio dalle ore 18.00.

Divertimento assicurato, però, anche per i primi giorni del 2023: lunedì 2 e martedì 3 gennaio, dalle ore 16.00, appuntamento con il "Battesimo della sella", passeggiate a cavallo in spiaggia in collaborazione con Asd Equestre Gaviano Beach di Calizzano e Associazione Bagni Marini.

Sulla pagina Facebook "Loano Christmas" sarà inoltre possibile trovare le informazioni e gli aggiornamenti su tutte le manifestazioni natalizie in programma a Loano nel corso delle festività.

La manifestazione “Loano Christmas” è organizzato dall'associazione Centro Culturale Polivalente in collaborazione con il Comitato Loanese e il supporto dell'amministrazione comunale di Loano. L'organizzazione ringrazia i due main sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento: Fondocasa, agenzia di Loano e Borghetto; Supermercati Eurospin e Crai di Loano. Media partner di "Loano Christmas" è Savonanews.