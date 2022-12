Giustenice, concerto di fine anno con il Maestro Pampararo: l'Amministrazione omaggia il geometra Vassallo (FOTO)

La musica del Maestro Riccardo Pampararo è stata la protagonista, ieri sera, del concerto di fine anno a Giustenice.

"Una piacevolissima serata - il commento del sindaco Mauro Boetto - L'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione 'Elsa nata libera' che gestisce il canile di Finale Ligure, ha avuto anche lo scopo di raccogliere offerte proprio per il canile e per le colonie feline di Giustenice".

Nel corso della serata, l'amministrazione e i dipendenti comunali hanno inoltre salutato, con una targa ricordo, il Geometra responsabile dell'ufficio tecnico comunale Pierluigi Vassallo, in pensione dal marzo scorso. Un omaggio "in segno di stima e gratitudine per l'attività svolta con passione, umanità, spirito collaborativo e grande professionalità".

"Ringrazio l'amministrazione, ringrazio i miei colleghi e ringrazio soprattutto il comune a cui con il tempo ho imparato a volere bene" ha dichiarato Vassallo in occasione della consegna del riconoscimento.

"Un particolare ringraziamento al Maestro Riccardo Pampararo, ai volontari dell'associazione 'Elsa nata libera' ed in particolare a Cristina, Cinzia, Giorgia ed Eliana per quanto fatto. Infine un grazie di cuore a tutti i generosi partecipanti che hanno permesso di raccogliere circa 600 euro" ha concluso il sindaco Boetto augurando un buon 2023 alla cittadinanza ma non solo.