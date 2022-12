Le Frecce Tricolori ad Andora: sarà l'unica data ligure del 2023

Andora, il 7 maggio 2023, ospiterà l’esibizione delle Frecce Tricolori. Sarà l’unica data ligure della Pattuglia Acrobatica Nazionale e cadrà nell’anno che celebra il Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana. Un evento che avrà molteplici significati in un comune da sempre legato all’Arma Azzurra, quale sede del Distaccamento Aeronautica Militare di Capo Mele e della 115ª Squadriglia Radar Remota.

“Siamo onorati di aprire il calendario degli show 2023 delle Frecce Tricolori in un anno così importante per l’Aeronautica Militare e di annunciarlo pochi mesi dopo le celebrazioni del 70° anniversario della presenza del Distaccamento Aeronautica Militare di Capo Mele - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis annunciando l’evento – L’esibizione è una manifestazione di sicura attrattiva turistica, che porterà ad Andora migliaia di appassionati delle Frecce, con un sicuro impatto positivo sull’economia locale, in un periodo fuori dalla classica stagione balneare. Ci aspettano mesi di lavoro per organizzare un calendario di eventi su più giornate, per accogliere al meglio i turisti e la Pattuglia. Sarà anche l’occasione per celebrare l’Arma Azzurra, rimarcare i rapporti di stima e affetto da parte di Andora. Oggi vorrei esprimere gratitudine a quanti hanno condiviso il desiderio di realizzare lo show. Sono grato al Comandante della Prima Regione Aerea, Generale di squadra Aerea, Francesco Vestito, al Vice Comandante della Prima Regione Aerea e Comandante C.F.C., Generale di Divisione Aerea, Luigi Del Bene, al Tenente Colonnello Carlo De Giovanni Comandante del Distaccamento di Capo Mele che sono fra i primi a cui ho comunicato il mio desiderio di accogliere le Frecce Tricolori insieme al Generale Cesare Patrono dell’Aeroclub Savona la cui guida organizzativa è sempre preziosa. Grazie a tutti i funzionari e ai dipendenti comunali che vi saranno impegnati. Lavoreremo su tutti i fronti per farne una grande occasione per valorizzare Andora, per promuovere le sue attrattive e i suoi servizi”.