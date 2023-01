Albissola e la "disfida" del gattile. Il sindaco: "Diffido chi strumentalizza il comune, ognuno si prenda le sue responsabilità"

"Vorrei diffidare le persone a strumentalizzare il comune per vicende che non riguardano l'amministrazione, ognuno si prenda le sue responsabilità e non dica fesserie".

Non usa mezzi termini il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti in merito allo storico gattile Rifugio Amico Gatto da un ventennio presente in via Ines Negri che su decisione dell'Enpa chiuderà i battenti per trasferirsi a Savona in via Cavour.

"Enpa ha comunicato di dismettere l'area che aveva in comodato d'uso con il comune, un accordo in concessione che c'è da 20 anni - ha continuato il primo cittadino albissolese - non c'è nessuna frana che incombe sul gattile e nel caso ci tuteleremo per vie legali. Abbiamo solo rilevato la necessità di fare degli adeguamenti normativi, gli abbiamo comunicato questa necessità e ci hanno detto che andavano via".

Una presa di posizione dell'ente nazionale protezione animali savonese che non è piaciuta per niente alle volontarie che da anni si prendono cura del gattile. Oltre ad una raccolta firme sarebbe infatti stato organizzato un sit in di protesta.