Black out da più di un giorno dei servizi web di Libero e Virgilio

Come anche molti cittadini della provincia hanno potuto notare, dalla notte del 23 gennaio si stanno verificando disservizi a cui fanno capo i servizi web di Libero e Virgilio che rendono di fatto impossibile accedere e utilizzare la posta elettronica.

"È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto ad un disservizio all'interno del nostro data center. Pertanto, una volta ripristinato il servizio, non si avrà nessuna perdita di dati per gli account Libero e Virgilio mail", fa sapere l'azienda.

"Ci scusiamo per il disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e confidiamo in una rapida risoluzione", concludono da Libero.