Finale, ex ospedale Ruffini: nasce una delegazione comunale per verificare lo stato della struttura

Dopo gli ultimi disagi che nei giorni scorsi hanno colpito gli ospiti della rsa "Ruffini" a causa di termosifoni spenti per quello che è stato un errore di programmazione degli orari (poi risolto in circa un giorno), il Consiglio comunale di Finale Ligure avrà una delegazione che si occuperà di effettuare alcuni sopralluoghi sulla struttura di proprietà dell'Asl2 Savonese per verificare lo stato della stessa.

La decisione della sua istituzione, non a titolo temporanea ma continuativa, è arrivata su proposta della minoranza che ha rilevato come l'ultimo episodio della settimana appena passata sia solo l'ennesimo: "Non è la prima volta che capita, anche se il problema è stato risolto in un solo giorno - ha ricordato la consigliere Cileto - Ma il Comune non potrebbe fare un passo affinché si arrivi a una soluzione definitiva per questa caldaia? Abbiamo anziani concittadini all'interno della struttura e da tempo questa struttura non sta organizzando a meglio il riscaldamento. Le motivazioni son sempre state tante, servirebbe un maggior controllo da parte del Comune affinché questo non succeda: avere sul territorio una struttura con queste criticità non è una bella figura per tutti noi, me compresa, qui in Consiglio".

"Non possiamo far finta di nulla sulla situazione del Ruffini" ha quindi aggiunto il consigliere Paolo Folco, proponendo l'istituzione della delegazione come "un sistema in grado di tutelare i cittadini finalesi e non solo".

La salute degli ospiti della struttura, non solo della rsa ma anche della residenza protetta, è tema "a cuore dell'Amministrazione" ha garantito l'assessore al Sociale, Clara Bricchetto, confermando i continui contatti con la nuova gestione subentrata dallo scorso 1 gennaio.

"Il Comune non partecipa alla spesa - ha precisato - l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolta dalla cooperativa è pagata dall'Asl. Purtroppo è limitato ciò che può fare l'Amministrazione sul Ruffini, appuriamo i disagi e interveniamo con gli uffici per quanto è di nostra competenza".

"Sono soddisfatto si sia arrivati ad approvare questo ordine del giorno, sicuramente un punto che andrà nell'interesse di tutti i cittadini finalesi e non che sono ospiti della struttura" ha aggiunto a seguito della seduta del parlamentino cittadino il consigliere de "Le Persone al Centro" Folco.