Savona, scatta la pedonalizzazione di via Manzoni: parte il rifacimento della segnaletica (FOTO e VIDEO)

Lo stop alle auto era già partito nei lunedì del mercato ma ad oggi effettivamente via Manzoni, così come Corso Italia, via Mistrangelo e via Ratti, diventa una zona a traffico limitato.

Questa mattina infatti partiranno i lavori di rifacimento della segnaletica nel tratto da via Paleocapa all'intersezione con via Santa Maria Maggiore compresa l'area di intersezione che la via forma con piazza Sisto IV.

Sono stati infatti già realizzati stalli per le moto nel tratto opposto al Comune e verranno sostituiti gli attuali stalli per i parcheggi a pagamento con parcheggi per residenti; creati degli stalli per i parcheggi destinati a persone con disabilità in sostituzione di quelli presenti nel tratto compreso tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa.

L'intervento comprende anche la creazione di due ulteriori posti disabili in via Verzellino e la realizzazione di stalli dedicati a carico scarico attualmente presenti nel tratto di via Manzoni.

Per quanto riguarda gli accessi riservati in specifiche fasce orarie ai residenti e ai commercianti per il carico/scarico, la giunta ha deciso di applicare in via sperimentale gli stessi orari in vigore nell'area pedonale già esistente di corso Italia: dalle 6 alle 10 del mattino.

Questa limitazione non vale per i mezzi di soccorso, di polizia, servizio disabili, veicoli con box, garage, rimesse o aree private. I proprietari di box o di posti auto privati possono fare richiesta alla polizia locale per essere autorizzati al transito in deroga.

Per la pedonalizzazione della via il comune aveva avviato un accordo per progetti di urbanistica tattica con tutti gli istituti scolastici della via (la primaria delle Suore della Neve, gli istituti Della Rovere e Mazzini-Da Vinci e il liceo Martini-Chiabrera) e la scuola edile.

Critici i commercianti della zona che nei primi lunedì di stop hanno già potuto riscontrare un brusco calo delle vendite.

Il capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi aveva puntato il dito contro i problemi sul traffico che si potrebbero verificare in via Niella.