Peste suina, continuano a salire i casi a Sassello, 12 i cinghiali positivi

Salgono a 12 i cinghiali positivi alla peste suina a Sassello. Nel nuovo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono stati segnalati due nuovo casi di positività nel comune della Valle dell'Erro.

Ad oggi così stati scoperti 13 ungulati infetti nel savonese (compreso quello a Mioglia). I positivi sono ora 325, undici in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 222 le positività totali, in Liguria a 103.

Otto nuovi casi sono stati osservati in Piemonte, tutti nella provincia di Alessandria: uno a Gavi (undici da quando è iniziata l’emergenza), cinque a Grondona (tredici), due a Montaldo Bormida (cinque).

Con il caso di Torriglia in provincia di Genova salgono così a 56 i comuni interessati in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.