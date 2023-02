Albenga, migliorato il servizio taxi grazie ai nuovi parcheggi

Albenga continua a crescere e migliorare. In questi giorni si è provveduto alla ricollocazione dei parcheggi dei taxi davanti alla stazione che, da perpendicolare all’uscita della stessa, sono stati orientati parallelamente.

Andrea Lupi Presidente del Consorzio radiotaxi Albenga Le Torri: “Era da tempo che stavamo aspettando questo provvedimento e ringraziamo l’Amministrazione Tomatis e l’Assessore Vannucci di averci ascoltati. La nuova disposizione dei parcheggi dedicati ai taxi migliorerà il servizio esterno e l’organizzazione delle partenze rendendo più facile anche per gli utenti riuscire a individuare il primo taxi disponibile”.

Spiega l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “La nuova ricollocazione parallela all’uscita della stazione ferroviaria permette all’utente, e a chi ha necessità di usufruire del servizio taxi, di individuare immediatamente il primo mezzo a disposizione. Questa decisione va nell’ottica di una città sempre più turistica e in via di sviluppo sotto ogni profilo”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Il servizio taxi è molto importante per la nostra città. Molti utenti lo utilizzano sia per spostamenti in città che verso l’entroterra. È fondamentale inoltre per i giovani, magari al termine delle serate di divertimento, e per gli anziani oltre a rappresentare un importante presidio nella zona della stazione ferroviaria”.