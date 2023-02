L'allarme è stato lanciato nella giornata di ieri dal comune di Calizzano: "Attenzione ladri in azione a Caragna".

"I due malviventi sono scappati in direzione del paese a bordo di una Fiat Grande Punto grigia targata EH 235 JV. Il veicolo è riconoscibile dai vetri oscurati e monta cerchi in lega non originali. Inoltre è parecchio rumorosa".

"In caso di avvistamento contattare immediatamente i carabinieri", concludono dal comune dell'Alta Valle.