Savona, il comune pensa di recuperare la passerella tra Corso Colombo e il Prolungamento: realizzazione da 420mila euro

Via alla tanto attesa realizzazione della passerella comunale Tobagi che collega Corso Colombo al Prolungamento.

L'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi nella prima commissione consiliare è intervenuto illustrando tutte le opere pubbliche e gli investimenti per il 2023, tra i quali proprio i 420mila euro per il progetto tanto atteso dai savonesi da anni.

Nel 2011 4mila savonesi, dopo che con la creazione della nuova piscina nei primi anni 2000 era stata rimossa, avevano richiesto attraverso una petizione nuovamente la presenza del passaggio al mare ed era stata così creata la passerella provvisoria Tobagi al lato del Letimbro vicino all'impianto sportivo. Una soluzione temporanea però non sicura in quanto sarebbe stata da risistemare ciclicamente per evitare problemi di sicurezza. La mancanza di fondi per la sostituzione però, aveva portato la giunta Berruti (nel 2015 era pronto un progetto per la riqualificazione nel 2016 a chiuderla e da quel giorno nessun passo in avanti è stato fatto. Anzi, nel 2017 era stata totalmente rimossa.

Nell'agosto 2021 era stata poi riproposta una nuova petizione per la realizzazione, con il comune che ha deciso di intervenire cercando di reperire le risorse tramite fondi del Ministero.

L'amministrazione interverrà inoltre sistemando e riqualificando Piazza Maestri dell'Artigianato con 36mila euro, teatro negli ultimi anni da problemi legati al degrado. Verrà sistemato anche il canile comunale grazie ad un lascito con 105mila euro.

Per mitigare i problemi alluvionali spazio a 3 milioni e 200mila euro per due stralci del rio Molinero e 1 milione e 400mila per il torrente Letimbro.

6 milioni e 600mila euro per il nuovo ponte sul torrente Letimbro che collegherà la zona via Torino/via Crispi, nel quartiere di Villapiana, al futuro svincolo dell'Aurelia bis in corso Ricci. La linea di finanziamento sarebbe già stata individuata nell'ambito di uno specifico programma di sviluppo della rete viaria della Regione Liguria.