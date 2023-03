Albenga, un successo la terza edizione della Randonnée "Sotto Le Torri"

Sono arrivati ad Albenga da tutta Italia e dalla Svizzera i 250 randonneur che hanno partecipato alla terza edizione della Randonnée “Sotto Le Torri” svoltasi lo scorso 5 marzo e organizzata dalla Asd Albenga Bike.

I temerari “Trexénto” 300 km brevetto valido per la prossima Parigi – Brest del 20 agosto sono partiti dalle 5 alle 6 da piazza Corridoni mentre i partecipanti alla “Duxénto” 200 km e della cicloturistica da 135 km sono partiti dalle 7 alle 8.

Il percorso ha visto tutti i ciclisti partire da Albenga, naturalmente dotati di luci anteriori e posteriori e abbigliamento idoneo, hanno imboccato la ss Aurelia in direzione Levante verso Cogoleto, hanno poi affrontato l’anello di Sciarborasca e sono rientrati ad Albenga dove è terminata dopo 135 km la cicloturistica.

I partecipanti alla 200 e 300 km sono ripartiti verso la Valle Arroscia e sono arrivati a Vessalico e sono rientrati ad Albenga conseguendo il brevetto di Randonneur più che meritato dopo aver percorso 200 km.

I più temerari hanno proseguito verso il mitico Poggio di Sanremo per terminare la Trexénto e avere quindi la possibilità di partecipare alla mitica Parigi-Brest. Brevetto, attestato di partecipazione e medaglia al collo per celebrare una giornata faticosa ma ricca di emozioni.

La manifestazione organizzata con ARI (Audax Randonneur Italia) autorizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana, con il patrocinio del Comune di Albenga è stata di notevole importanza per il territorio, oltre ai ciclisti impegnati nella prestazione sono arrivate le famiglie e si è registrato il tutto esaurito nelle strutture locali.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Grande successo per la 3° edizione della Randonnée “Sotto le Torri”, manifestazione sportiva che quest’anno ha visto ben 250 partecipanti e che continua a crescere di anno in anno portando ad Albenga atleti, spesso accompagnati dalle proprie famiglie e amici, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Sono proprio eventi come questo che contribuiscono in maniera significativa a far conoscere la nostra splendida città, ma anche tutto il nostro territorio. La Randonnée ha inoltre la particolarità di non comportare chiusure di strade o vie e si svolge, quindi, senza arrecare alcun disagio alla circolazione. Voglio ringraziare l’Albenga Bike per aver organizzato questo evento gestendo al meglio tutti gli aspetti legati alla sicurezza e all’accoglienza dei ciclisti e dei loro accompagnatori”.

Il Presidente di Albenga Bike, Roberta Bruzzone ha dichiarato: “Manifestazione perfetta, sono estremamente soddisfatta. L’evento della nostra Randonnée Sotto Le Torri cresce di anno in anno, abbiamo ricevuto complimenti sinceri da parte di ciclisti che girano tutta Italia e questo ci ripaga di tutta la fatica fatta. Tanti partecipanti mi hanno raccontato la loro storia. Tra loro voglio ricordare un aneddoto: l’accompagnatore di una ciclista, nell’attesa del suo arrivo, ha scoperto la strada romana Julia Augusta che porta ad Alassio e si è ripromesso di ritornare con altre persone per far scoprire a loro la bellezza del nostro territorio. Questi episodi mi fanno capire che mentre noi magari le diamo per scontate alcune cose, in realtà il nostro territorio ha delle particolarità e bellezze davvero uniche.

È un orgoglio sapere che eventi come la nostra Randonnée permettono di far conoscere Albenga in tutta Italia e non solo, il tutto senza arrecare alcun disagio alla circolazione, permettendo anche alle attività ricettive e a bar e ristoranti del territorio di avere il “sold out” anche “fuori stagione”.

Voglio assolutamente ringraziare il Sindaco Riccardo Tomatis e l’Amministrazione comunale per il patrocinio, Michele Neri per aver messo a disposizione due bagni chimici in piazza Corridoni, la Floricoltura Bozzano per aver donato dei fiori consegnati a tutte le donne partecipanti, tutti i ragazzi della asd Albenga Bike ma in particolare chi mi ha fattivamente aiutata, perché credetemi, organizzare qualcosa magari è facile, ma farlo bene è un'altra cosa e questo succede solo se hai accanto persone che si dedicano con costanza e passione. Grazie quindi a Fabio Bordonaro che ha tracciato il percorso ed è stato al punto di timbro di Sciarborasca insieme a Roberto Scotto, Fabio Nasi e Piero Merello nel punto di controllo del Poggio, Marco Fiorile, Paolo Degola, la fantastica Gabriella Peutet, Franco Capomolla e Stefano Busa nel punto di controllo di Vessalico che con la loro simpatia hanno rallegrato tutti. Loro sono stati fondamentali. Grazie anche all’esperienza di Roberto Rosa che ha curato l’organizzazione con me. Mi è particolarmente piaciuta questa edizione forse perché sono arrivate persone molto esperte di randonnée, tutte educate, rispettose e finalmente riconoscenti per l’impegno che abbiamo avuto. Ho pensato a quello che diceva il grande Giancarlo Concin “i randonneur sono i Signori del ciclismo, non chiedono nulla e quando gli dai qualcosa ringraziano” e così è stato”.

Testimonianze dei partecipanti: hanno preso parte alla manifestazione il Presidente ARI Mino Repossini accompagnato da Barbara Toscano, entrambi hanno concluso la Trexénto.

Afferma Repossi: “Sono rimasto piacevolmente colpito dall’organizzazione della manifestazione, complimenti per la riuscita perfetta dell’evento, dai ristori, alla segnaletica sul percorso, alla medaglia finale. Bravissimi”.

Albenga ha avuto modo di accogliere anche Giuseppe Leone di Fano, capitano della nazionale Italiana randonneur, lo stesso ha partecipato ad oltre 250 Granfondo e il Sindaco Tomatis gli ha consegnato il diploma di partecipazione ringraziandolo per la sua presenza. Così come Rosanna Idini di Legnano, campionessa Italiana per 4 anni di seguito capace di percorrere 10.000 km per ogni campionato. La stessa ha dichiarato “Mi sono fermata due giorni ad Albenga e l’ho trovata bellissima, mi è piaciuta la partenza all’alba perché questo mi ha permesso di pedalare in assoluta tranquillità verso Genova che di solito è molto trafficata, ritornerò sicuramente”.

Hanno inoltre partecipato persone di tutte le età che avevano come obiettivo quello di terminare il lungo percorso senza avere l’assillo del cronometro e della classifica.

Si tratta di persone abituate a fare lunghe distanze.

Il mondo delle randonnée affascina molto anche ai giovani come Thomas Pullin, 27 anni alla sua prima Randonnée, accompagnato da Federica Sottana, 56 anni, medico di Vicenza e Paolo Sartori di Trento 57 anni, gli stessi hanno dichiarato “Siete stati impeccabili nell’organizzazione soprattutto in un tratto di strada così ampio, abbiamo visto dei posti bellissimi e l’ospitalità di Albenga è stata unica, ci siamo fermati in un b&b di Albenga ed abbiamo trovato al mattino un abbondante colazione “fatta in casa”.

Di Torino anche Lorenzo Cerutti, papà di un bambino disabile, la sua maglia della “Fondazione Paidela” per aiutare le famiglie in difficoltà.

Ed ancora Michele Rezzani, 48 anni con un passato da corridore, 3 campionati da Juniores e una volta quarto al Giro d’Italia, numerose Gf vinte ma lo spirito di adesso è volto alla partecipazione alle randonnée a lunga distanza.

Michele, accompagnato da Sabrina De Marchi, ha affermato che tornerà sicuramente ad Albenga magari in vacanza.