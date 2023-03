"E ti vengo a cercare", Franco Battiato raccontato da Andrea Scanzi emoziona il teatro Moretti di Pietra Ligure

Ancora una serata di successo per la stagione invernale del teatro Moretti di Pietra Ligure. Tutto esaurito e applausi scroscianti anche per "E ti vengo a cercare", lo spettacolo nel quale Andrea Scanzi racconta Franco Battiato.

In scena una narrazione intensa e gradevole della vita, artistica e non, di "un rivoluzionario in servizio permanente della musica italiana". Ad arricchirla le note e la voce di Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia e dei Floyd On The Wing, che ha regalato al pubblico alcuni dei brani più significativi di Battiato.