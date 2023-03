Soccorso dall'ambulanza, viene trovato con una pistola in ospedale: 43enne arrestato a Savona

Ieri pomeriggio presso l'ospedale San Paolo di Savona, la Polizia di Stato ha arrestato un quarantatreenne italiano, per porto abusivo di armi. Una segnalazione, fatta dall'Arma dei carabinieri, relativa al rischio che l’uomo in arrivo con l'ambulanza dal Santa Corona di Pietra Ligure, potesse essere armato, ha allertato il posto di Polizia dell’ospedale.

Al suo arrivo al San Paolo, addosso al paziente, i poliziotti hanno trovato una pistola, oltre a due passamontagna e due bombolette di spray urticante. Più di centoquaranta munizioni, un pugnale di acciaio, uno storditore elettrico, delle fionde ed un arco, sono state inoltre sequestrate dai carabinieri che hanno perquisito l’abitazione dell’uomo ad Albenga.

Dagli accertamenti della Questura, la pistola, una "357 magnum", è risultata rubata, così come le munizioni rinvenute nell'abitazione. Per questo, l’arrestato, con precedenti di polizia, è stato anche denunciato per ricettazione, detenzione di munizionamento e porto di oggetti atti a offendere.

L'episodio odierno testimonia l'importanza del del Posto di Polizia presso il nosocomio savonese, recentemente potenziato dal Questore in ottemperanza al piano di implementazione e rafforzamento di questo tipo di presidi su tutto il territorio nazionale disposto dal Ministro dell’Interno e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per garantire la presenza degli operatori di polizia, con funzioni di prevenzione e controllo, in tutti quei luoghi a maggiore frequentazione e per contrastare sempre più efficacemente i fenomeni di criminalità e degrado, incidendo positivamente sul versante della sicurezza, reale e percepita.

Il presidio della Polizia di Stato ha infatti permesso la rapida individuazione dell’uomo, prima che potesse mettere in atto situazioni di pericolo.